María Parrado desata la locura y pone al público en pie con una prodigiosa imitación de Céline Dion

El escenario de Tu cara me suena ha vuelto a rendirse ante el inconmensurable talento de María Parrado. Tras epatar en anteriores galas con registros más sutiles, la concursante se enfrentaba en esta ocasión a una prueba de fuego definitiva: meterse en la piel de la icónica Céline Dion. Un reto de una exigencia vocal estratosférica que la joven cantante no solo ha solventado con maestría, sino que ha transformado en uno de los números más memorables de la edición.

Con una precisión técnica asombrosa, un control absoluto de los agudos y una carga dramática sobrecogedora, María logró capturar la majestuosidad y el alma de la estrella internacional. Su portentosa interpretación inundó cada rincón del plató, logrando emocionar a los espectadores y poner al público en pie de inmediato en una ovación unánime. Los miembros del jurado se deshicieron en elogios ante lo que consideraron una auténtica obra de arte musical, consolidando a la artista como una de las voces más completas, versátiles y brillantes del formato.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas