Marco H. Medina y Dèlia Brufau desvelan el torbellino de emociones tras las cámaras por el encarcelamiento de Nieves

El reciente e impactante desenlace de la trama carcelaria de Nieves ha dejado una profunda huella en los seguidores de Sueños de libertad. Con la protagonista por fin en libertad y con su inocencia demostrada, los intérpretes Marco H. Medina y Dèlia Brufau han querido echar la vista atrás para compartir en primera persona cómo vivieron sus respectivos personajes el doloroso proceso de encarcelamiento. Un trance de máxima intensidad dramática que puso a prueba la resistencia emocional de todo el elenco dentro del set de rodaje.

Ambos actores coinciden en la enorme exigencia que supuso reflejar la impotencia, la culpa y la desesperación de ver a un ser querido entre rejas bajo acusaciones falsas. A través de sus declaraciones, desgranan los matices de unas secuencias cargadas de tensión, revelando cómo el clima de sospecha afectó a las relaciones del entorno y cómo trabajaron de la mano para transmitir esa sensación de asfixia y urgencia. Este análisis exclusivo ofrece a los fans una perspectiva única sobre el minucioso trabajo actoral que se esconde detrás de uno de los giros más aplaudidos de la serie.

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