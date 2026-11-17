David y Moisés volvieron a empatar a 23 aciertos en AlaZ, prolongando su racha sin enfrentarse a la Silla Azul. Sin embargo, hubo un momento especial que las cámaras no consiguieron captar y que Lucía Hoyos ha querido compartir.

La actriz ha revelado que David celebró con un "¡bien!" el acierto que permitió a Moisés igualar el marcador en Pasapalabra. Un gesto que ha emocionado a la invitada, que ha pedido un aplauso para ambos. Martín Fiz y Marilia también han destacado el compañerismo y el buen ambiente que se respira en el programa.