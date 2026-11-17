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PASAPALABRA
Lucía Hoyos desvela la reacción de David al empate con Moisés en Pasapalabra: "Me pareció tan bonito"
La invitada ha contado un detalle que pasó desapercibido durante el último duelo de AlaZ y que demuestra la buena relación entre los dos concursantes de Pasapalabra.
David y Moisés volvieron a empatar a 23 aciertos en AlaZ, prolongando su racha sin enfrentarse a la Silla Azul. Sin embargo, hubo un momento especial que las cámaras no consiguieron captar y que Lucía Hoyos ha querido compartir.
La actriz ha revelado que David celebró con un "¡bien!" el acierto que permitió a Moisés igualar el marcador en Pasapalabra. Un gesto que ha emocionado a la invitada, que ha pedido un aplauso para ambos. Martín Fiz y Marilia también han destacado el compañerismo y el buen ambiente que se respira en el programa.