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PASAPALABRA
Pasapalabra se convierte en un concierto improvisado con Marilia: el público canta al ritmo de Amores de barra
La cantante ha emocionado a los presentes al interpretar uno de los grandes éxitos de Ella Baila Sola, recordando sus 30 años de trayectoria musical con una actuación especial.
La nostalgia se ha apoderado del plató de Pasapalabra gracias a Marilia, que ha sorprendido a todos recuperando Amores de barra. Acompañada únicamente de su guitarra, la artista ha conseguido que invitados, concursantes y público se unan a su interpretación.
Durante su visita, la cantante también ha hablado de su próximo concierto en la sala Galileo Galilei de Madrid. Entre bromas, ha imaginado a Lucía Hoyos como gogó, a Nacho García tocando los platillos y a Martín Fiz corriendo por el escenario. Una divertida conversación que ha precedido a este momento musical.