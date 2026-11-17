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PASAPALABRA
Martín Fiz sorprende en Pasapalabra con un baile improvisado al acertar una canción de Rigoberta Bandini
El atleta ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de La Pista al reconocer Ay mamá y celebrar su pleno bailando ante sus compañeros de Pasapalabra.
La música ha sacado a relucir una faceta inesperada de Martín Fiz durante su duelo contra Lucía Hoyos. El deportista ha comenzado la prueba anunciando sus ganas de bailar, aunque ha necesitado escuchar el segundo fragmento para identificar la canción.
Finalmente, el atleta ha reconocido Ay mamá, de Rigoberta Bandini, y ha conseguido sumar tres segundos para Moisés. Su acierto ha dado paso a una celebración espontánea en la que se ha dejado llevar por el ritmo, contagiando su entusiasmo al resto del plató de Pasapalabra.