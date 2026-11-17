La música ha sacado a relucir una faceta inesperada de Martín Fiz durante su duelo contra Lucía Hoyos. El deportista ha comenzado la prueba anunciando sus ganas de bailar, aunque ha necesitado escuchar el segundo fragmento para identificar la canción.

Finalmente, el atleta ha reconocido Ay mamá, de Rigoberta Bandini, y ha conseguido sumar tres segundos para Moisés. Su acierto ha dado paso a una celebración espontánea en la que se ha dejado llevar por el ritmo, contagiando su entusiasmo al resto del plató de Pasapalabra.