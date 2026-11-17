La tensión ha marcado el nuevo duelo entre David y Moisés en AlaZ. Tras una prueba muy igualada, en la que el riojano ha conseguido encadenar diez respuestas correctas, ambos han llegado a la recta final con 22 aciertos.

Moisés ha decidido plantarse, aunque después ha descubierto que podría haber alcanzado las 23 letras. Toda la responsabilidad ha recaído entonces sobre David, que debía elegir entre asegurar el empate o arriesgar para intentar llevarse el bote de 1.282.000 euros. Una decisión tan complicada que ni el propio concursante tenía claro qué hacer en Pasapalabra.