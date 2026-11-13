Carlos Alsina critica la decisión de la televisión pública y avisa de que los medios no deben aceptar condiciones de los partidos

La entrevista de Santiago Abascal en el programa de David Broncano ha provocado una contundente reacción de Carlos Alsina. El periodista considera que aceptar las exigencias de Vox para modificar el público del programa fue más que una equivocación, especialmente tratándose de una televisión pública.

Durante su intervención en La Mesa, Alsina ha advertido del riesgo de permitir que los partidos condicionen las entrevistas. También ha recordado que hace cuatro años tenía cerrada una conversación con Abascal que finalmente se canceló por una supuesta afonía del líder de Vox.