Así puedes limpiar tu horno en profundidad sin dañarlo con los métodos naturales de Ordenatriz

Ordenatriz revela sus métodos más sencillos y naturales para mantener el horno impecable sin productos agresivos. El truco del limón, uno de los más populares, utiliza el vapor para ablandar la grasa mientras perfuma el interior del electrodoméstico.

También recomienda usar una pastilla de lavavajillas o una mezcla de bicarbonato con vinagre para limpiezas profundas. Estos métodos eliminan la suciedad incrustada y dejan el horno reluciente, sin riesgo de dañar las superficies.