Sebastián Yatra revela su primer fracaso musical en High School Musical: “No me sabía una canción”

Durante una gala llena de emoción de La Voz, Sebastián Yatra compartió una anécdota de su infancia que dejó al público entre risas. El cantante confesó que su primera experiencia sobre un escenario fue en una obra escolar de High School Musical, aunque no todo salió como esperaba. La noche anterior al estreno, no se sabía una de las canciones y terminó recibiendo una fuerte regañina de su madre.

Entre bromas, el artista quiso usar esta historia para animar a su talent, que olvidó parte de la letra de su canción. Yatra recordó que todos cometen errores y que lo importante es levantarse y seguir adelante, un mensaje de humildad que encantó al público.