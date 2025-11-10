Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
¡Pura tentación! La tarta de chocolate del diablo de Eva Arguiñano
Eva Arguiñano presenta una tarta de chocolate del diablo con bizcocho esponjoso, ganache cremosa y frambuesas frescas. Una receta sencilla, elegante y perfecta para cualquier ocasión especial.
Eva Arguiñano comparte su versión de la clásica tarta de chocolate del diablo, una combinación intensa de cacao, nata y mantequilla que conquista a los amantes del dulce. Su bizcocho húmedo se consigue mezclando cacao con agua caliente, un truco que potencia el sabor y la textura.
Para completar el postre, la cocinera añade una ganache sedosa elaborada con nata y azúcar glas, que se funde sobre las capas del bizcocho. El toque final lo dan las frambuesas, que aportan frescor y color a una receta tan fácil como irresistible.