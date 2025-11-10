¡Pura tentación! La tarta de chocolate del diablo de Eva Arguiñano

Eva Arguiñano comparte su versión de la clásica tarta de chocolate del diablo, una combinación intensa de cacao, nata y mantequilla que conquista a los amantes del dulce. Su bizcocho húmedo se consigue mezclando cacao con agua caliente, un truco que potencia el sabor y la textura.

Para completar el postre, la cocinera añade una ganache sedosa elaborada con nata y azúcar glas, que se funde sobre las capas del bizcocho. El toque final lo dan las frambuesas, que aportan frescor y color a una receta tan fácil como irresistible.