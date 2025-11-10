Publicidad
El Hormiguero
Nuria Roca sorprende a Juan del Val con un reproche sobre su Premio Planeta
Durante la tertulia de El Hormiguero, Nuria Roca interrumpió con humor a Juan del Val para recriminarle dónde había dejado su Premio Planeta, protagonizando el momento más comentado de la noche.
La tertulia de El Hormiguero vivió un momento inolvidable cuando Nuria Roca interpeló a su marido, Juan del Val, por su falta de cuidado con el Premio Planeta. Con tono divertido, le recordó: “La que le ha aguantado soy yo”, desatando las risas del público.
Entre bromas y complicidad, la pareja volvió a demostrar su química y espontaneidad en plató. Juan del Val, fiel a su estilo irónico, respondió con naturalidad, mientras Pablo Motos y el resto de tertulianas celebraban el divertido cruce.