Nuria Roca sorprende a Juan del Val con un reproche sobre su Premio Planeta

La tertulia de El Hormiguero vivió un momento inolvidable cuando Nuria Roca interpeló a su marido, Juan del Val, por su falta de cuidado con el Premio Planeta. Con tono divertido, le recordó: “La que le ha aguantado soy yo”, desatando las risas del público.

Entre bromas y complicidad, la pareja volvió a demostrar su química y espontaneidad en plató. Juan del Val, fiel a su estilo irónico, respondió con naturalidad, mientras Pablo Motos y el resto de tertulianas celebraban el divertido cruce.