Amanda anuncia a César que seguirá adelante con su embarazo y frena sus planes de futuro juntos

Amanda, tras semanas evitando la verdad, le revela a César que no abortó y que sigue esperando su hijo. La reacción de él es inmediata: emocionado, repite que será padre y llena de besos a la joven, convencido de que ha llegado el momento de recuperar su vida juntos.

Sin embargo, Amanda frena esa fantasía. Le recuerda que aún tiene asuntos pendientes relacionados con su lucha por hacer justicia a su familia. Mientras él no cierre ese capítulo, asegura que no puede acompañarle ni iniciar la familia que él ansía reconstruir.