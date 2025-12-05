Santiago Segura se une a Pedroche y Chicote para unas Campanadas que prometen espectáculo

Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a recibir el año desde la Puerta del Sol en una retransmisión que también podrá seguirse en laSexta y atresplayer. Ambos avanzan que trabajan en un formato sorprendente que califican como la Super Bowl de las Campanadas.

Este año contarán con la presencia de Santiago Segura, que promete compartir un plan pensado para 2026. Los presentadores le han pedido reservarlo para la gran noche, aumentando la expectación de una cita que busca cautivar a todos los espectadores.