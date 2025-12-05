Amanda descubre la verdad oculta: el vídeo que demuestra que Octavio acabó con la vida de Emilio

Impactada por el encuentro, Amanda presencia el vídeo que muestra la discusión entre Emilio y Octavio, donde una pelea y un forcejeo terminan con la muerte de Emilio. La revelación derrumba todas sus certezas y explica el extraño comportamiento de su padre hacia Saúl, ahora convertido en su inesperado dominador.

Saúl añade que el Chato cambió su declaración antes de morir en prisión, autoinculpándose del crimen para proteger a Octavio. Sin embargo, esa versión no puede sostenerse frente a la grabación que él conserva y con la que controla cada movimiento del padre de Amanda.