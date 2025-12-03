Manu confiesa que el bote millonario de Pasapalabra le “asusta” con 2,45 millones en juego

Al presentarse en el programa número 394, Manu reflexiona sobre el tamaño récord del bote: 2.458.000 €. “De repente un día lo miras y te paras a pensarlo… te asusta”, confiesa, consciente del monumental premio que podría ganar.

Ni él ni su rival, Rosa, han logrado llevarse el bote desde el último ganador —lo consiguió Óscar Díaz en mayo de 2024—, lo que ha hecho que la cifra siga creciendo y que cada Rosco concentre aún más tensión y expectativas.