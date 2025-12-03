Antena 3 LogoAntena3
La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

Manu confiesa que el bote millonario de Pasapalabra le “asusta” con 2,45 millones en juego

Con un premio acumulado que alcanza los 2.458.000 €, el concursante reconoce en voz alta su asombro: “Te asusta”. Esa presión extra se suma a la tensión habitual de El Rosco en Pasapalabra.

Alberto Mendo
Publicado:

Al presentarse en el programa número 394, Manu reflexiona sobre el tamaño récord del bote: 2.458.000 €. “De repente un día lo miras y te paras a pensarlo… te asusta”, confiesa, consciente del monumental premio que podría ganar.

Ni él ni su rival, Rosa, han logrado llevarse el bote desde el último ganador —lo consiguió Óscar Díaz en mayo de 2024—, lo que ha hecho que la cifra siga creciendo y que cada Rosco concentre aún más tensión y expectativas.

