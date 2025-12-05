Publicidad
Las hijas de la criada
Cuba sacude a los Valdés: nuevas tensiones 17 años después en Las hijas de la criada
El avance exclusivo del segundo capítulo muestra cómo la vida en Cuba desborda a los Valdés mientras Clara y Catalina siguen creciendo en mundos opuestos sin saber que fueron intercambiadas al nacer.
En Las hijas de la criada, la familia Valdés afronta un momento delicado en Cuba, donde viven por encima de sus posibilidades y las tensiones aumentan. Catalina, marcada por los caprichos concedidos por Gustavo, se ha convertido en una joven pendiente de su imagen y centrada en celebrar un cumpleaños por todo lo alto.
Mientras tanto, Clara crece en Punta do Bico sin conocer su verdadero origen, aunque las comparaciones con doña Inés empiezan a surgir entre las trabajadoras. La situación obliga a Inés a enfrentarse a su marido y cuestionar su vida en Cuba, anticipando un posible regreso al pueblo.