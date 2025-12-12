Publicidad
Pasapalabra
400 programas en Pasapalabra y Manu sigue emocionando con su poema de despedida a los invitados
El concursante madrileño sorprende con unas palabras llenas de gratitud, asegurando que los invitados le han hecho sentirse como un auténtico rey en esta jornada especial.
En su programa número 400, Manu quiso dedicar un poema a los invitados antes de despedirse. “Nos habéis hecho sentir como reyes”, expresó con emoción.
El madrileño agradeció el cariño recibido durante esta etapa histórica en Pasapalabra, destacando la experiencia única que se lleva tras tantos duelos y momentos compartidos.