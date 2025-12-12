400 programas en Pasapalabra y Manu sigue emocionando con su poema de despedida a los invitados

En su programa número 400, Manu quiso dedicar un poema a los invitados antes de despedirse. “Nos habéis hecho sentir como reyes”, expresó con emoción.

El madrileño agradeció el cariño recibido durante esta etapa histórica en Pasapalabra, destacando la experiencia única que se lleva tras tantos duelos y momentos compartidos.