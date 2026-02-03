Antena3
El padre de Cihan Deniz

Boran Albora, el difunto esposo de Alya que cambiará su destino para siempre

Boran Albora ya no está, pero sus secretos siguen vivos. Su muerte será el comienzo de una historia marcada por el amor, la traición y el destino.

En Tierra lejana

Boran Albora es el personaje que lo cambia todo. Aunque muere en un trágico accidente al comienzo de la historia, sus secretos seguirán marcando el destino de Alya y de toda la familia Albora.

Era el marido de Alya y el padre del pequeño Cihan Deniz. En Toronto, ella lo conocía como un hombre moderno y atento, pero Boran escondía una vida paralela. Pertenecía al poderoso clan Albora y estaba envuelto en negocios oscuros y peligrosos.

Su última voluntad de ser enterrado en Mardin, su tierra natal, obliga a Alya a viajar con su hijo a un lugar que no conoce. Ese viaje se convierte en el inicio de una pesadilla.

El mayor secreto de Boran está en su testamento: sabía que su esposa y su hijo estarían en peligro por la guerra entre clanes, y dejó escrito su última voluntad.

Pero, ¿fue realmente un accidente su muerte o alguien quiso silenciarlo para siempre?

