Saray quiere recuperar a Rizos

VIS A VIS. CAP. 15 - “La teoría de Darwin”

ZULEMA TIENE UN NUEVO PLAN

- La relación entre Macarena y Rizos no pasa por su mejor momento y Saray intenta aprovecharlo

- Leopoldo confiesa que él mató al Egipcio y quiere pagar las consecuencias

- Sole se adapta a su nuevo corazón

Zulema ha puesto en marcha un nuevo plan: ha conseguido un importante contacto fuera de la cárcel y ahora sólo necesita que una presa de su confianza sea la designada para sustituir a Tere como Centinela. Y la única presa que cumple todas las condiciones sólo puede ser Macarena.

Sole salió con éxito de su operación de trasplante de corazón, pero aquello fue sólo una pequeña victoria. El proceso de recuperación es lento y delicado y ahora tiene que acostumbrarse a su nueva vida, sus nuevas sensaciones y sus nuevos sentimientos.

Rizos y Macarena no están atravesando un buen momento en su relación. Macarena intenta olvidar las dudas de si Rizos la engañó para que acabase metida en la fuga y que así no saliera libre legalmente. Rizos, por su parte, no le ha contado lo que le hizo Valbuena e intenta superarlo ella sola. Saray sigue enamorada de Rizos y hará lo que sea para que vuelvan a estar juntas.

Leopoldo hizo que su mujer y su hijo escaparan y fue a confesarle a Castillo la muerte del Egipcio. Cargará con las culpas de haberle matado, pero defendiendo siempre que lo hizo él solo.