Luis recibe un regalo muy especial de Cata y Perdomo. ¿Cuál es su significado?

Luis, Cata y Perdomo están en la terraza del Umami sentados en una mesa. Perdomo le pregunta al inspector qué están celebrando. Luis se extraña por la pregunta. Sus subordinados le responden que, como no suele quedar con ellos fuera del trabajo, entienden que es porque están celebrando su cumpleaños. “¿Cuántos caen? ¿Sesenta?”, pregunta Dani. Luis niega rotundamente, un poco ofendido porque le echen tantos años.

Cata le acerca una bolsa a Luis: le han comprado un regalo. Luis acepta, siendo incapaz de explicarles el verdadero motivo de haberlos citado: no es su cumpleaños, quiere contarles que se marcha a Ávila.

Luis saca un cubo de Rubik de la bolsa. Les recuerda que no puede resolver esos puzles: no ve en color. “Es simbólico”, responde Cata. “Porque, con nosotros, sí que puede”, continúa Perdomo. Luis no sabe qué decir. Sigue preocupado porque Naira se está retrasando. De pronto, le suena el teléfono y se levanta para responder.