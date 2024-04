Luis, ¿celoso? Al inspector no le hace ninguna gracia compartir espacio con Naira y su exnovio

El caso del concursante asesinado del reality show le ha dado a Luis la oportunidad de conocer al exnovio de su compañera de trabajo. Aunque al principio pensaba que se trataba de un simple lío, él mismo le confirmó que estuvieron a punto de casarse.

Aunque su relación es estrictamente profesional, a Luis no le ha hecho ninguna gracia descubrir que Naira y su ex pasaron una noche juntos. Él mismo lo descubrió al ver que su compañera de trabajo había acudido a la oficina con una camisa que era varias tallas más grandes a la suya.

Una vez resuelto el caso, Naira le confiesa a Luis que lo de su ex fue “una recaída tonta, nada más” y recalca que no es buena idea liarse con un compañero de trabajo. ¡Eso no le hace mucha gracia a Lacasa!

Justo cuando iban a tomarse algo a un bar, el exnovio de Naira aparece para unirse a la fiesta y eso provoca que Lacasa se marche a casa. Naira parece apenada por ello. ¿Estará empezando a sentir algo por él?