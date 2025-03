Suna, fría y distante en su peor cita: Safet insiste en casarse, pero ella solo piensa en Abidin

Suna ha vivido la peor cita de su vida con Safet, su candidato a matrimonio. Desde el primer momento, la incomodidad ha sido evidente. Él, apasionado por la tecnología y los videojuegos, y ella, completamente desinteresada en el tema, han estado en mundos opuestos durante toda la noche.

Mientras Safet intentaba entablar conversación, Suna no ha podido dejar de pensar en Abidin. Su mente estaba en otro lugar, y su actitud lo ha dejado claro. Fría, distante y sin ningún interés, ha marcado límites desde el principio. Incluso le ha pedido que no la llame "señorita", dejando claro que no tiene la mínima intención de acercarse a él.

Pero para Safet, esto no ha sido un obstáculo. A pesar de la frialdad de Suna, él ha mostrado interés y ha decidido que quiere casarse con ella.

Ahora, la situación se complica aún más para Suna y Abidin. Con un pretendiente decidido a seguir adelante, el tiempo corre en su contra. ¿Podrán encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde?