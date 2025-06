“Tú podrías entenderme, pero no quieres”: Suna explota y arrincona a Abidin ante su indiferencia

La noche no ha terminado bien para todos. Mientras Ferit y Seyran se marchaban del restaurante, Suna se ha quedado junto a Asuman y Abidin, con una copa más en la mano… y muchas palabras atragantadas en la garganta.

Al verla beber, Abidin ha intentado frenarla. “¿No has bebido ya suficiente?”, le ha dicho. Pero Suna no ha tolerado su incomodidad. “¿Y a ti qué te importa? ¿Qué pasa si no me controlo?”, le ha respondido.

Y ahí ha comenzado todo. Suna le ha pedido a Abidin que dejen de evitar lo inevitable. “Es hora de que hablemos”. Y lo ha hecho: “Me casé con ese psicópata a la fuerza. Me casé yo. ¿Te obligaron a ti?”.

Suna ha empezado a gritar, rota por dentro, sin más contención.“¿Cuál es la diferencia entre tú y ese loco de Saffet? Él, aunque quisiera, no podría entenderme. Pero tú… tú sí puedes. Y no quieres”, le ha dicho.

Él ha intentado zanjar de una vez la conversación, ordenándole que se marchara a su habitación. ¿Habrá reconciliación?