'Tierra Amarga' se despide de uno de sus personajes más carismáticos: Demir Yaman

Los fans de 'Tierra Amarga' han recibido otro duro golpe. Uno de sus personajes más carismáticos, Demir Yaman ha aparecido muerto tras varias semanas desaparecido. El personaje de Demir Yaman ha sido uno de lo más importantes a lo largo de la historia de 'Tierra Amarga', empezó siendo el villano de la trama, enamorándose ciegamente de Züleyha. El joven lograba casarse con ella gracias su madre sin importar que la joven estuviera enamorada de Yilmaz.

El recorrido de Demir Yaman por 'Tierra Amarga' ha sido un camino lleno de luces y sombras, en los primeros capítulos de la ficción vimos su peor cara. El joven trataba muy mal a Züleyha, obligándola a hacer cosas que no quería y alejándola de Yilmaz. Las peleas entre ambos por el amor de la joven eran continuas y todo se complico cuando nació Adnan, el hijo de Yilmaz y Züleyha, pero que desde el principio Demir pensó que era suyo.

Demir y su madre estaban completamente unidos. Dispuestos a hacer cualquier cosa el uno por el otro, ambos lucharon y trabajaron por cuidar la herencia de Adnan Yaman. Lo cierto es que Demir siempre estuvo influenciado por su madre, y cometió muchos errores, pero todo cambió cuando Hünkar murió asesinada por Behice.

De villano a héroe en "Tierra Amarga"

La muerte de Hünkar Yaman cambia el corazón de Demir. El joven recibe el peor de los golpes al encontrar el cuerpo sin vida de su madre sin saber que está a punto de separarse de Züleyha. La joven se queda a su lado hasta que decide apostar por el amor de su vida: Yilmaz. Aunque se viven momentos de mucha tensión, cuando a la joven le cuesta abandonar a su marido ¿Se ha enamorado de Demir? Pero no, finalmente, Demir acepta el divorcio y justo el día que van a firmar los papeles... ¡Yilmaz sufre un accidente!

A pesar de haber sido su gran enemigo, Demir salva la vida de Yilmaz, algo que se queda para siempre grabado en el corazón de Züleyha. Todo cambia con la muerte del joven, Demir se convierte en el principal apoyo de su esposa y aunque viven como marido y mujer, duermen en habitaciones distintas... Empiezan a entenderse por primera vez en mucho tiempo.

Sin esperarlo, Züleyha se enamora de Demir, pero él, pensando que nunca sería correspondido... ¡Tiene una amante! En el momento en que Züleyha se deja llevar por sus sentimientos... Demir rompe toda la relación su amante, Ümit, y empieza a disfrutar de su matrimonio.

Sin embargo, Ümit no se lo iba a poner tan fácil a Demir, y se inventa todo tipo de mentiras y manipulaciones para intentar retener al joven a su lado. Y, sobre todo, alejarlo de su esposa Züleyha. ¡Les hizo sufrir mucho a ambos! Fingió un embarazo, y hasta que Demir la había atacado... ¡Él tuvo un juicio y casi entra en prisión por su culpa!

La evolución de su enemistad con Fikret

Además, la llegada de Ümit a Çukurova no fue casualidad, sino que llegó con Fikret, el hijo ilegítimo de Adnan Yaman, y por lo tanto, el hermano de Demir. Fikret llegó para poner en marcha una venganza contra Demir por todo lo que le había hecho su padre; y ambos tuvieron infinidad de enfrentamientos... ¡Demir no lo aceptaba como hermano! Y Fikret no cesaba en su sed de venganza.

Pero, al final de su vida, Demir se dio cuenta de que Fikret estaba cambiando y podía ser su aliado. ¡Lo aceptó como su hermano! Él lo ayudó contra su nuevo problema: la familia Gümüşoğlu.

Los Gümüşoğlu y Ümit marcaron el final de su vida

Los Gümüşoğlu comenzaron a atacar a los Yaman, especialmente a Demir desde la sombra. Y todo era por un problema del pasado, ya que un negocio salió mal... ¡Pero había más detrás de eso!

Mientras Demir intentaba hacer lo imposible por salvar su matrimonio con Züleyha tras airearse su infidelidad con Ümit, los problemas se le acumularon. La doctora no le dejaba en paz, y también fue a por Züleyha. La mujer de Demir estaba cansada de esa situación y trató de abandonarlo. Pero consiguió que volviera... ¡Fue muy difícil lidiar con la amante loca!

Además, ella le acusó del asesinato de Sevda y tuvo que entrar en prisión. ¡Pero era mentira! Ümit estaba consiguiendo fastidiarle. Pero Züleyha permaneció a su lado a pesar de todas las dificultades. Su amor, al final de la vida de Demir fue muy puro.

Paralelamente a esta situación, una nueva amenaza llegaba a la vida de Demir. Comenzaron saboteando su empresa y propiedades para terminar yendo a por él. Los Gümüşoğlu asaltaron la mansión Yaman y desde ahí desapareció Demir. Züleyha, Fikret y Fekeli han estado muchos meses en su búsqueda pero fue en vano. Un grupo de trabajadores lo ha encontrado en una nevera abandonada en una nave industrial. El cuerpo sin vida de Demir yacía ahí.

Nadie esperaba que la vida del mayor empresario de Çukurova, el cabeza de los Yaman y marido de Züleyha, terminara de forma tan trágica, pero así ha sido. El joven nos ha dejado muchísimos momentos para recordar, y sobre todo una gran lección: todo el mundo puede cambiar. Él cambió su rabia y su furia, por la bondad y la paternidad, su familia se convirtió en lo primero.

Está claro que Demir va a dejar un vacío muy grande en nuestros corazones, pero siempre estará en lo más alto de 'Tierra Amarga'.