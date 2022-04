Demir se rinde y concede el divorcio a Züleyha

Aunque Züleyha y Yilmaz no han logrado escapar, parece que el destino les está llevando por otro camino. Tras su intento de fuga, Züleyha vuelve a la mansión para estar con sus hijos y Demir.

La joven está desanimada, se siente una prisionera en la mansión y no piensa darse por vencida. Entre tanto, Demir que ha leído la carta de Yilmaz y tras hablar con Fekeli y reconocer sus grandes errores, está dispuesto a hablar con Züleyha.

Así que sin darle más vueltas, Demir habla con su esposa. Züleyha espera lo peor y Sevda también. Sin embargo, Demir con lágrimas en los ojos, le dice a Züleyha que le concede el divorcio: “Sabes que te sigo amando, pero hoy me rindo. Te concedo el divorcio”, señala.

La cara de Züleyha lo dice todo. No se esperaba eso por parte de Demir: “¿Aceptas divorciarte?”, pregunta. Demir asiente pero pone una condición: “Mereces ser feliz con él, pero solo tengo una condición: Leyla se queda conmigo”, confirma.

Demir asegura a Züleyha que no pretende quitarle a los niños pero que tras la muerte de Hünkar y ahora que va a perder tanto a Adnan como a ella no puede quedarse sin nada: “No me quites a Leyla, necesito una razón para seguir viviendo. Podrás verla cuando quieras, está es tu casa y eres bienvenida”, asegura Demir.

El joven le pide una cosa a Züleyha y es que no le prohíba ver a Adnan.

¿Conseguirán Demir y Züleyha llegar a un acuerdo?

¡Menudo momentazo!

