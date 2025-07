A las 22:50h

“Lo único que me interesa de Oramas eres tú”: La Encrucijada, el próximo jueves dos nuevos capítulos en Antena 3

David no para de sospechar de César: el mexicano parece saberlo todo de los Oramas, mientras que ellos no saben nada de él. El próximo jueves, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, la serie revelación de este verano, a las 22:50 horas en Antena 3.