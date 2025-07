“Esto no funciona desde hace mucho tiempo”: Amanda pone fin a su relación con Álvaro

Lo que parecía imposible por fin se ha cumplido: Amanda ha conseguido un crédito en el Banco del Mar para poder comenzar su propio negocio. Y, aunque Octavio ya le avisó de que probablemente hubiese terceras personas implicadas, no se lo ha creído hasta que Mariví se lo ha confirmado: fue Álvaro quien consiguió el crédito, no ella.

Cuando el hombre ha llegado a la cita, el corazón de Amanda ya estaba destrozado y en su cabeza ya había tomado una de las decisiones más importantes de su vida.

“¿Por qué no me habías dicho que el crédito me lo habían dado por ti?”, le ha reprochado Amanda en cuanto ha llegado, en busca de explicaciones. Y aunque Álvaro se ha excusado en que solamente quería ayudarla, la joven lo tenía ya todo muy claro.

“Esto no funciona desde hace mucho tiempo”, ha comenzado diciendo antes de poner fin a su relación de más de siete años. Álvaro no se cree lo que está pasando. ¿Conseguirá recuperar a Amanda? ¿O su amor se ha acabado para siempre?