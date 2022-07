Züleyha ve a Yilmaz en un sueño: "Debes querer a Demir"

Züleyha pasó unos meses muy duros tras la pérdida del que había sido el amor de su vida: Yilmaz. Sin embargo, ahora que está con Demir, la joven poco a poco está pudiendo pasar página. Todo ha mejorado desde que decidió reconocer sus sentimientos hacia su esposo, y es que ella, también se había enamorado de él.

En su corazón siempre estaría Yilmaz, pero como el joven nunca va a volver, Züleyha se dejó llevar con Demir, quien ha cambiado y ahora es mejor persona, cuida y protege a Züleyha. Antes de morir, Yilmaz le pidió a Demir que cuidara siempre de Züleyha y los niños, y él le dio su palabra, así lo está haciendo.

Züleyha ha tenido un sueño en el que ha visto a Yilmaz, el joven tan apuesto como siempre se le ha acercado y le ha dicho: "Züleyha, me marcho". Züleyha se ha puesto a llorar pensando que sin él su vida no tenía sentido, pero Yilmaz la ha consolado: "no llores más, Demir está contigo ahora y él te quiere de verdad; por ello, tu debes hacer lo mismo". La joven se sintió feliz.

Al despertarse Züleyha se ha sentido muy aliviada y así se lo ha contado a Sevda. Yilmaz estuvo pendiente del bienestar de Züleyha hasta el último momento y después le dio su beneplácito con Demir. "Ahora me siento libre", ha expresado la joven. esta muy feliz con Demir, ve que su amor es verdadero y eso le gusta, él ha cambiado.

