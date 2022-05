La promesa que unirá para siempre a Yilmaz y Demir: "No te defraudaré"

Desde que Yilmaz ha despertado, todos sus familiares y allegados quieren pasar a verle un rato. Han sido muchas las horas de agonía pensado que era el final… Pero los médicos han asegurado que el joven se recuperará, lo que ha llenado de alegría sobre todo a Züleyha y Fekeli.

Demir, que fue quien le rescató del coche cuando éste tuvo el accidente, también ha estado en todo momento en el hospital. Primero acompañando a Züleyha, y ahora visitando también a Yilmaz. Demir ha estado muy preocupado por el estado del joven, a pesar de todo, no quería que nada le pasase.

Juntos han mantenido una intensa conversación. Yilmaz ha pedido quedarse a solas con Demir para darle las gracias por salvarle la vida: “Estoy en deuda contigo Demir”. Sin embargo, Demir le ha restado importancia a lo que hizo: “Cualquier persona lo habría hecho”. Pero Yilmaz insiste en darle las gracias.

Demir le ha confesado entonces la verdad: la carta que le escribió Yilmaz le hizo abrir los ojos. Hasta entonces no se había dado cuenta de lo mal que se había comportado con Yilmaz y Züleyha. “Había perdido el control y solo quería haceros daño”, ha reconocido. No obstante, ya ha cambiado. El joven se está esforzando por hacer las cosas bien y no parecerse al antiguo Demir Yaman, que solo causaba dolor a su alrededor.

El joven ha decidido pedirle perdón a Yilmaz por todo lo que le ha hecho y los momentos que le ha robado con Züleyha, pero Yilmaz le quita peso al asunto: “Te has ganado el perdón con creces”.

Antes de despedirse, Yilmaz, muy serio, le hace a Demir prometerle una cosa: “Si algo me llega a pasar, protege a mi familia, no los abandones por favor”. Demir le da su palabra, muy sorprendido de que a pesar de todo lo que ha sucedido entre ellos, Yilmaz siga confiando en él: “Te prometo que si fuera necesario daría la vida por ellos”.

Yilmaz también le promete a él, que si algo le pasara a Demir, él cuidaría de la pequeña Leyla. Y Yilmaz ha vuelto a agradecerle una vez más lo que ha hecho por él.

¿Será este el inicio de una nueva amistad? ¿Se ha acabado por fin el odio entre Yilmaz y Demir?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!