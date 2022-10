Züleyha le confiesa a Mehmet que comprende la venganza de Hakan Gümüşoğlu

Züleyha le ha confesado a Mehmet sus pensamientos acerca de Demir. La joven cree que ya no conoce a su marido, y no sabe muy bien qué es verdad y qué no. El fiscal está presionando a la joven porque piensan que sabe dónde está su esposo, aunque no es así.

Además, lo acusan de dos asesinatos y, a pesar de que Demir le dijo que él no mató a Sevda, no sabe qué creer.

La joven también se ha abierto acerca de lo que opina sobre Hakan Gümüşoğlu. Con todo lo que ocurrió con Hülya en su momento, cree que tiene motivos para querer vengarse de Demir. ¡Ha sufrido mucho por su culpa!

Mehmet ha intentado entender mejor las palabras de Züleyha… “¿Acaso tú no querrías acabar con la vida del hombre que le hizo eso a tu hermana?”, le ha preguntado. La joven no puede olvidarla… “No sé si Hakan Gümüşoğlu es bueno o malo, pero tiene motivos para actuar así”, ha confesado.

El socio de Züleyha ha discrepado… ¿Cómo puede comprenderlo si le está haciendo daño a ella y su familia?

¿Pensará lo mismo cuando descubre que Mehmet es en realidad Hakan Gümüşoğlu?