Yilmaz descubre toda la verdad: Züleyha se casó con Demir para salvarle la vida

Yilmaz y Müjgan ya se han casado. A la mañana siguiente la pareja se despierta ya siendo marido y mujer. Mientras Müjgan se marcha a duchar, el joven abre el primer cajón de su mesilla dónde tiene el pasaporte falso de Züleyha que Çetin le entregó el día anterior.

Lo cierto es que el joven no deja de pensar en Züeluyha y por eso decide volver a mirar el pasaporte de su amada. De un momento a otro el joven encuentra una carta medio quemada y rota. Es la letra de Züleyha.

“Yilmaz al que amo más que a mi vida, no me dejan otra opción. Hünkar me ha dicho que, o me caso con Demir y te salvo de la horca, o le traeré la muerte a mi amante. La vida sin ti no tiene sentido, tengo miedo de que te hagan daño. Soportaré lo que sea para salvarte, mi Yilmaz”.

Yilmaz no puede creerlo y le caen algunas lágrimas. Y todo después de la boda.

