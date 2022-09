Se descubre la verdad sobre el misterioso paquete y la nota de Demir

La desaparición de Demir ocurrió de la manera más misteriosa posible. El joven Yaman volvió a la mansión desde la cárcel para huir con Züleyha y sus hijos pero tuvo lugar un asalto que ha hecho que nadie sepa dónde está.

Un día llegó un misterioso paquete a la casa procedente de Siria. Dentro estaban el anillo de Demir y una nota que parecía escrita por él. En ella estaba escrito que volvería pronto y no se preocupasen. Cuando vio esto, Züleyha se alegró mucho. ¡Por fin un poco de esperanza! Además, le pidió un importante favor a Fikret: que se fuese hasta allí y buscase a su marido.

Sin embargo, el sobrino de Fekeli no ha recibido buenas noticias desde Siria. Su contacto no ha podido encontrar a Demir y, lo que es peor, ha descubierto que el paquete que llegó a la mansión no lo envió el marido de Züleyha. Pero entonces... ¿Quién pudo haber sido?

Züleyha ha recibido también las malas noticias. Al principio, Fikret no quería contárselo, pues veía mejor ahorrarle disgustos especialmente después de la muerte de Fekeli. Pero la joven se ha enterado por el fiscal de que el sello era falso, y ha ido a Fikret para pedirle explicaciones sobre por qué no se lo ha dicho antes. ¡Ella quiere saberlo todo!

En realidad, se ha podido ver que el paquete fue enviado por alguien que tiene malas intenciones con los Yaman. Demir está inconsciente y alguien lo tiene en su poder, parece que está retenido... ¡Le quitó el anillo y copió su letra para mandar el paquete! Así todos pensaron que era la letra de Demir, ya que estaba prácticamente calcada, pero todo era un engaño... ¿Por qué querrían hacer parecer que fue Demir quién envió todo?

La persona que haya hecho algo así, ¿querrá algo de la familia de Demir? ¿Qué buscará? ¿Quién puede ser?