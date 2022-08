Demir y Züleyha se enfrentan a Ümit y le hacen una proposición

Cuando parecía que Demir había conseguido deshacerse de Ümit, la doctora ha vuelto a la mansión Yaman más fuerte que nunca.

El marido de Züleyha le dio dinero para que se fuese lejos de Çukurova después de la muerte de Sevda, pero para ella no ha sido suficiente.

Ümit ha vuelto a casa de los Yaman con un as bajo la manga. La primera persona con quien se ha encontrado ha sido Demir, que se ha quedado de piedra al verla. La doctora le ha explicado que nunca llegó a irse de la ciudad porque no quería que su hijo creciese lejos de su padre.

Demir está indignado, ¡no entiende qué más busca de él! Pero Ümit lo tiene claro y va a quedarse en la mansión Yaman a vivir. No le ha dado muchas más opciones al joven, pues si la echa irá a la policía y dirá que él mató a Sevda.

Cuando Züleyha ha descubierto a la doctora en su casa ha entrado en cólera, pero mucho más cuando su marido ha accedido a que se quede en la mansión. La joven no entendía nada, y Demir ha tenido que confesar qué pasó la noche de la muerte de Sevda.

Züleyha está decidida: se va de la mansión Yaman, pero no sin antes decirle a Ümit todo lo que piensa. “Jamás he conocido a un persona tan repugnante como tú”, le ha dicho.

La joven piensa que no le queda otra opción que irse de allí. ¿Cómo va a vivir con la mujer con la que su marido tuvo una aventura?

“Deja que se vaya, yo cuidaré mucho mejor de ti”, ha dicho Ümit. Esto ha hecho que Demir amenace de nuevo a la doctora, que lo tenía todo pensado. ¡Ha escrito una carta en la que cuenta todas sus amenazas y cómo Demir mató a Sevda! Si le pasara algo, esa carta vería la luz y el joven Yaman entraría a la cárcel…

Demir le ha ofrecido dinero o todo lo que quiera a Ümit, pero ella quiere al joven. Züleyha está cansada de escucharlos, no puede más… La doctora no se da cuenta de que su marido no la quiere… ¿Conseguirán compensar a Ümit para que se vaya? ¿Se irá Züleyha de la mansión?