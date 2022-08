Demir se planta frente al embarazo de Ümit: “Si tienes a ese niño jamás lo voy a reconocer"

Demir está muy harto de todo lo que está sucediendo con Ümit, la joven está obsesionada con él y, de hecho, parece que ahora está esperando un hijo suyo. Así se lo dijo a Züleyha.

Durante la fiesta que organizó el matrimonio, la joven decidió aparecer y esto a Demir no le sentó nada bien. Además, le confesó que estaba esperando un hijo suyo. ¡Madre mía! Demir se quedó blanco e inmediatamente le pidió que abortara, ya que no quería que ese niño naciera. Ümit se molestó mucho y salió llorando de allí… ¡La joven no entiende que Demir no la quiera!