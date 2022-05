Los ánimos de Sevda reconfortan a Demir: “Tú eres la esperanza de Züleyha”

Sevda está muy triste por cómo están saliendo las cosas entre Demir y Züleyha. Demir fue el principal apoyo de Züleyha tras la muerte de Yilmaz, pero después las cosas se han enfriado mucho.

De hecho, Züleyha tenía intención de no vivir en la mansión tras el fallecimiento de Yilmaz, pero fueron Sevda y el propio Demir quiénes la convencieron para que se quedara en la casa junto a sus hijos, y así además asumiera las responsabilidades que tenía antes Hünkar, como jefa de la mansión.

Züleyha aceptó, pero puso la condición de no tener una relación matrimonial con Demir, sino ir cada uno por su cuenta, y él lo respetó. Pero Sevda no ve con buenos ojos que el matrimonio esté separado, y así se lo pregunta a Züleyha; pero la joven es tajante: “Mi matrimonio con Demir no es más que un papel”. Estas palabras entristecen mucho a Sevda que ve aun el dolor en los ojos de Züleyha, aun tiene el corazón roto.

Por ello decide hablar con Demir, para intentar convencerle de que todavía queda luz para su matrimonio. Ella quiere que Demir y Züleyha estén juntos y así se lo expresa a Demir: “Yilmaz ya no está, eres el esposo de Züleyha y el padre de sus hijos.” Sin embargo, Demir le ha contado cómo se portó en el pasado con Züleyha, no fue buen marido…

Pero Sevda contraataca: “Llegará el día en el que Züleyha se de cuenta de tu amor por ella”, y le anima a que no se rinda, a que la siga amando y luchando por su matrimonio. Cree que Züleyha superará el luto de Yilmaz, y entonces se dará cuenta de quien va a estar allí para ella es Demir.

