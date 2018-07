Magdalena, destrozada: “He cambiado y ninguno queréis daros cuenta”

Capítulo 11 ‘El compromiso’

Magdalena ha discutido con su madre que no deja de hablar de su boda con Daniel y de la mala vida que ha tenido en Melilla. La joven pasea con Daniel para aclarar la situación, este sigue insistiendo en seguir adelante con la boda pero Magdalena no da crédito a lo que está viviendo, nadie la cree. Ella ha cambiado y no es feliz en Madrid con una vida llena de apariencias.