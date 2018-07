Capitán Frío regresa a Ciudad Central con el objetivo de derrotar a The Flash

FOTOS DEL CAPÍTULO DIEZ DE 'THE FLASH'

Leonard Snart (Capitán Frío) vuelve a Ciudad Central con un nuevo aliado, Mick Rory (Heatwave). Su plan es robar una valiosa obra de arte, pero Snart tiene otro objetivo: tender una trampa a The Flash. Snart y Rory secuestran a alguien cercano a Barry, y amenazan con asesinarlo si The Flash no se enfrenta a ellos. Barry no está seguro de volver a enfrentarse a Snart, pues todavía recuerda las terribles consecuencias de su último encuentro. Mientras tanto, Barry pide ayuda a Wells, Caitlin y Cisco para mejorar sus habilidades de cara al regreso de el asesino de su madre. Además, Iris lidia con las consecuencias de la confesión de Barry.