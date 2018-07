"Me llamo Barry Allen, soy el hombre más rápido del mundo y mi historia es muy sencilla"

MOMENTOS CAPÍTULO 1 'THE FLASH'

Barry Allen se presenta en el primer capítulo de 'The Flash': "Mi historia es muy sencilla, llevo toda mi vida corriendo para huir de los abusones. Unas veces lo conseguia y otras no". Barry sentía que no era demasiado rápido pero su madre calmaba su tristeza diciéndole que tenía buen corazón, "algo más importante que tener unas piernas rápidas". La vida de Barry cambiará la noche en la que su madre sufre un extraño accidente.... Han pasado 14 años y Barry ha cambiado, mucho.