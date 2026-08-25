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En tierra lejana | 24 de agosto

“Su padre mató a tu hermano”: Cihan destroza a Nare y exige su divorcio

Las súplicas de Nare no han servido de nada. Cihan ha puesto la muerte de Boran por delante de cualquier sentimiento y ha dejado claro que nunca aceptará que Sahin esté casado con la hija del hombre que ordenó matar a su hermano.

“Su padre mató a tu hermano”: Cihan destroza a Nare y exige su divorcio

“Su padre mató a tu hermano”: Cihan destroza a Nare y exige su divorcio

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan se ha negado a aceptar el matrimonio de Nare y Sahin, a pesar de que ambos ya han decidido unir sus vidas. Sahin ha intentado convencerle de que respete su relación y hasta le ha prometido que renunciará a cualquier aspiración de convertirse en el líder de los Albora si acepta su matrimonio.

Sin embargo, Cihan no ha dado su brazo a torcer. Ha dejado claro que no aprueba la unión de Nare y Sahin y les ha advertido de que no pueden continuar juntos. Ante la insistencia de su primo, Cihan ha sido tajante: “No apruebo vuestra unión. No podéis estar juntos. Tendréis que divorciaros pronto”.

Las palabras del jefe del clan han destrozado a Sahin, que le ha recordado que siempre lo había considerado un hermano y que incluso se había puesto en sus manos para demostrarle que estaba dispuesto a renunciar al poder. Pero, para Cihan, hay algo mucho más importante que cualquier promesa.

Nare tampoco ha entendido la decisión de Cihan y le ha pedido una explicación. La joven le ha confesado que solo quiere ser feliz y encontrar la paz junto al hombre que ama. Pero Cihan se ha mantenido firme.

Finalmente, ha revelado el verdadero motivo de su rechazo: “Porque su padre es el asesino de tu hermano”. Cihan ha recordado así que Ecmel fue quien dio la orden que acabó con la vida de Boran.

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