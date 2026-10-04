Gabriel pierde los papeles y agarra del cuello a Valentina

El clima en Sueños de libertad ha saltado por los aires tras un bronco choque dialéctico que ha terminado por desencadenar un grave enfrentamiento físico. La mecha se ha encendido cuando Gabriel ha acusado abiertamente a Valentina de actuar como un topo y filtrar información confidencial, una insinuación que ha destruido cualquier atisbo de diplomacia entre los implicados.

Esta explosión de rabia y violencia no solo marca un camino de no retorno en la guerra abierta que libran ambos personajes, sino que deja la estabilidad de la colonia pendiente de un hilo.