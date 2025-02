Marta, Tasio y los Merino defienden a Andrés de don Pedro: ¡quería quitarle las acciones de la empresa!

Don Pedro, siguiendo su plan para arruinarle la vida a Andrés, ha asestado su siguiente golpe.

Después de ser él quien filtró a la prensa la noticia de su detención, ahora, haciendo como quien exigía explicaciones, ha dicho en la junta de accionistas que el joven debe desligarse de la empresa para no perjudicarles.

Jesús, por su puesto, ha apoyado su idea: para él también es una buena idea que su hermano se quede fuera del negocio.

No obstante, a Marta no le ha parecido buena idea. Si su hermano vende sus acciones, se estaría condenando como culpable. ¡No puede asumir algo que no ha hecho!

Tras una votación sobre si Andrés debía seguir con las acciones o no, Marta, Tasio y los Merino le han defendido, dejando con las ganas a don Pedro y Jesús.

¡Andrés seguirá manteniendo sus acciones de la empresa!