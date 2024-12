Joaquín le confiesa a Gema toda la verdad: “He tenido una aventura con Miriam”

Joaquín estaba metido en una buena encrucijada. Jesús le había amenazado con contarle a Gema que Joaquín le había sido infiel, si no le vendía las tierras que iba a comprar él.

El hijo de Digna no sabía que hacer...¡estaba entre la espada y la pared! Tras hablarlo con su hermano Luis, Joaquín ha decidido no ceder al chantaje de su primo. Joaquín va a hablar con Gema y le confiesa toda la verdad: "He tenido una aventura".

Gema se queda sin palabras y con el corazón totalmente roto. ¡No puede creerse que su marido le haya sido infiel! Entre lágrimas, Gema le pregunta a su marido si esa mujer con la que le ha sido infiel es Miriam, su secretaria, y al joven Merino no le queda más remedio que admitirlo.

El mundo de Gema se rompe en mil pedazos y no le sirven las excusas de Joaquín a pesar de que él le dice que esa historia con Miriam se ha terminado. Pero ahí no queda todo y Joaquín le cuenta a Gema que Jesús lo sabe todo y que podría difundirlo por ahí.

Gema se siente muy traicionada y cree que su marido solo se lo ha contado por miedo a Jesús.

"Tienes que confiar en mí. Yo te quiero a ti" , le dice Joaquín a Gema, pero ella no quieres escuchar nada más y le acaba dando un bofetón. ¿Será el final definitivo de su matrimonio?