¡Encontronazo en la colonia! Luis pide ayuda a las chicas de la tienda, pero se marcha enfadado

El hijo de Digna se está volviendo loco con su nueva creación. Tras su complicada operación, el joven se puso las pilas para tener a tiempo el perfume que le habían pedido, sin embargo, a la mujer del señor Miranda no le ha gustado nada.

A Luis se le acaba el tiempo, tiene que modificar la fórmula para conseguir el perfume perfecto para la señora Miranda.

Aconsejado por Tasio, Luis va a pedir ayuda a Carmen y Fina para que le ayude con el perfume.

Las chicas de la tienda intentan ayudarle. Fina le aconseja que utilice las mismas esencias, pero que varíe las mezcla o las cantidades.

Sin embargo, Luis tiene una mala actitud con ellas. Les habla mal y les dice que no le han ayudado nada.

Fina entonces le enseña la agenda donde apuntan los datos de las clientas y le dice que ahí apunta lo que compran o algunos asuntos personales.

Luis le exige que les de la agenda, pero Carmen le responde que no se lo va a dar porque son datos confidenciales y que no debe hablarles así de mal porque no se lo merecen.

“Esto es una pérdida de tiempo”, dice Luis, enfadado mientras se marcha de allí. ¿Qué pasará?, ¿conseguirá dar con el ingrediente clave?