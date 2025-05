Don Pedro sospecha de Amador Rojas... ¿Está en peligro la estrategia de Damián?

Don Pedro ha empezado a sospechar que alguien le está siguiendo, y su hermana le ha puesto sobre aviso de que puede ser Ángel Ruiz, el detective infiltrado en la colonia por Damián de la Reina.

El director de la fábrica de perfumes ha tenido un cara a cara con él, donde le ha puesto entre la espada y la pared... ¡Duda de él!

Amador Rojas, el nombre falso de Ángel Ruiz, el detective privado de Damián, se ha quedado helado al oír las insinuaciones que le hacía don Pedro. No obstante, ha contestado con determinación y ha conseguido salir airoso del compromiso en el que le ha puesto.

Pero Pedro no se fía. Tras el encuentro con el nuevo operario de seguridad laboral, le ha pedido a Irene que no le quite ojo de encima.

¿Qué pasará si descubren su verdadera identidad?