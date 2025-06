Damián anima a Irene a que le revele a Cristina quién es: “Yo nunca he dejado de quererla”

Damián le ha hecho una visita a Irene y al ha visto muy cabizbaja.

El patriarca se siente en parte responsable de que esté así, ya que fue él quien la juntó de nuevo con su hija, Cristina.

La hermana de Pedro le confiesa que, quiere decirle quién es en realidad, pero teme su reacción. “A tu hija te la arrebataron”, le ha dicho Damián.

Él la ha animado a que cuando encuentre el momento debe decírselo, pero Irene no quiere hacerse ninguna esperanza. No le va a decir nada, así es mejor para las dos, no quiere que sufra...

¿Terminará Cristina por enterarse que Irene es su madre biológica?