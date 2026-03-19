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Capítulo 522

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

La mujer de Damián ha hecho caso a su marido y ha seguido adelante con su plan para relanzar el mítico perfume.

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

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Marta García
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Digna ha concedido una entrevista a la presa para conmemorar los 32 años de un perfume muy especial para ella. Y es que después de que Gabriel rechazara su propuesta de relanzarlo… ¡ella está dispuesta a hacer publicidad del evento como sea!

Así, la matriarca de los Merino comentó sobre Flor Divina, “mi difunto marido lo creó pensando en mí”. Y Marta no ha dudado en alabar su buen hacer como accionista de la empresa.

Cuando los periodistas se fueron, Marta ha felicitado a Digna por sus palabras. Aunque también ha reconocido que parte del interés de la prensa se debe seguro a que ella se casó con uno de los fundadores de la empresa y ahora con Don Damián.

Y además Marta está convencida de que Gabriel no podrá utilizar la entrevista en su contra… ¡es una gran publicidad para la empresa!

Eso sí, Digna ha comentado que espera que Don Damián no se moleste por que haya concedido la entrevista. Y Marta le ha mostrado su apoyo incondicional diciendo a la Merino, “no todos los consejos son para seguirlos tía”.

¿Qué les parecerá a los De la Reina la entrevista?

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