Carmen sospecha que a Claudia le ocurre algo: ¡Su amiga no para de evitarla!

Claudia todavía no ha sido capaz de asimilar que está embarazada. La joven se enteró el mismo día de la boda de Tasio y Carmen que está esperando un bebé del ya marido de su amiga y aún no se ha atrevido a contárselo a nadie. Sólo lo sabe la doctora Borrell.

Claudia está haciendo todo lo posible por evitar a sus amigas y ni siquiera ha querido asistir a la pequeña fiesta que Carmen ha dado en su casa para enseñarles a sus compañeras cómo la ha decorado.

Carmen aborda a Claudia en su habitación y le pregunta directamente qué le ocurre, aunque ella intenta darle largas. “Sé que algo te pasa y yo no me quedo tranquila que me conozco tus crisis”, insiste la mujer de Tasio para que su amiga le de una explicación. ¡Pero ella le pide que la deje en paz!

“No quiero estar de carabina con una pareja de recién casados, ¿lo podrás respetar?”, le dice Claudia tajante a su amiga. Ante el tono de la dependienta, Carmen desiste y se marcha. ¿Se atreverá la joven a confesar que está embarazada?