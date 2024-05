Claudia confiesa a Luz que Tasio es el padre del bebé que está esperando ¿Qué va a hacer ahora?

La noticia de su embarazo le ha sentado como un jarro de agua fría a Claudia. La joven no se esperaba que el malestar que llevaba sintiendo varios días se debiese a que estaba esperando una criatura.

Sin todavía asimilar su nueva situación, Claudia se ha visto obligada a explicarle a Luz porque la noticia no le ha alegrado: el padre del bebé es Tasio, el mismo que acaba de casarse con su amiga Carmen hace unas horas.

“Esto es el fin”, se lamenta Claudia. Luz trata de animarla e intenta hacerle ver que su situación cambiará con el paso de las semanas. Aunque en estos momentos lo ve todo negro, sacará fuerzas de dónde no las tiene para sacar adelante a su bebé. Eso sí, Luz la anima a que les explique a sus amigas lo que le ocurre cuanto antes.

“No me pida algo para lo que no tengo fuerzas ahora”, le explica. La joven no se atreve a contarle a su madre lo que le ocurre porque está convencida de que la repudiaría. ¿Acabará abriéndose Claudia con alguien?