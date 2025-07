Capítulo 340 de Sueños de libertad; 1 de julio: Tasio y Joaquín hacen grandes descubrimientos sobre Górriz

En el capítulo de hoy…

Tasio ha compartido con Joaquín una revelación inesperada: un viejo amigo de Górriz le ha confesado que alguien había pagado una gran suma de dinero a todos en contra de don Pedro. “Un boicot”, ha contestado el hijo de Digna mientras escuchaba sin dar crédito.

Mientras tanto, Gabriel ha aumentado la presión sobre todos los frentes. Tras una conversación tensa con don Pedro, le ha dejado claro que tiene los votos necesarios para entrar en la fábrica como abogado: “Tasio votará a mi favor, igual que los de la Reina. Si echas cuentas, tienes las de perder”, le ha soltado sin rodeos.

Pero eso no ha sido todo. En su último intento de manipular a María, Gabriel ha ido un paso más allá y la ha amenazado directamente: “Con lo que se de ti, podría meterte en la cárcel. Pero no temas, si estás conmigo no te pasará nada”. María desconcertada, le ha preguntado: “¿Quién eres, Gabriel? ¿Qué quieres realmente?”

Irene, preocupada, ha intentado disuadir tanto a María como a Tasio, aunque en principio no ha tenido éxito ninguno.

Pelayo, atrapado entre el poder y sus propias dudas, ha tenido que enfrentarse a la pregunta de Marta: “¿Te estas planteando tener hijos para reforzar tu posición política?

