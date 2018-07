Médico militar, destrozado por su servicio en Afganistán, John Watson (Martin Freeman) descubrió una nueva vida cuando conoció a Sherlock Holmes. Aunque a menudo se enfurece por la frialdad de Sherlock, también ve a su compañero de piso como su mejor amigo.

SHERLOCK muestra una visión actual del famoso detective y su ayudante en el Londres del siglo XXI. Benedict Cumberbatch (Small Island, Hawkig, The last enemy) y Martin Freeman (The Office, Hot Fuzz) como Holmes y Watson, respectivamente, cuentan con GPS y teléfonos móviles para comunicarse con el inspector Lestrange de la Scotland Yard y solucionar los casos más difíciles. El nuevo SHERLOCK es un hombre contemporáneo y capaz de resolver los crímenes más complicados gracias a su analítico cerebro. A pesar de ser absolutamente diferentes, su alianza con John Watson dará numerosos frutos ya que se combinan el intelecto de Sherlock con el pragmatismo de Watson.

La serie cuenta como creador y guionista con Steven Moffat (Doctor Who, Jekyll, Coupling) y Mark Gatiss (Doctor Who, The league of Gentlemen) y está producida porSue Vertue y dirigida por Euros Lyn (Upstairs Downstairs) y Paul McGuigan.